Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кубице в Италии установят старую версию двигателя, использовавшуюся на 6 этапах

Кубице в Италии установят старую версию двигателя, использовавшуюся на 6 этапах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица в грядущий уик-энд во время Гран-при Италии будет выступать на болиде со старой версией силовой установки «Мерседеса». Решение об установке предыдущей версии двигателя было принято после того, как более новая силовая установка на болиде Кубицы взорвалась во время Гран-при Бельгии.

«Это не идеальная ситуация. Мне придётся использовать свой второй двигатель текущего сезона вновь. На нём я уже проехал шесть этапов. Это не последняя модель двигателя.

В Италии трасса, которая требует максимальную скорость и оптимальную работу двигателя. Что касается использования нового двигателя с штрафом, то, на мой взгляд, санкции мало что бы изменили. Мы в любом случае стартуем с конца решётки. Я не знаю, почему не было принято такое решение», — цитирует Кубицу FormulaSpy.

Кубица: моя левая рука развита намного лучше, чем у 99 процентов людей
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент