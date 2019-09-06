Кубице в Италии установят старую версию двигателя, использовавшуюся на 6 этапах

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица в грядущий уик-энд во время Гран-при Италии будет выступать на болиде со старой версией силовой установки «Мерседеса». Решение об установке предыдущей версии двигателя было принято после того, как более новая силовая установка на болиде Кубицы взорвалась во время Гран-при Бельгии.

«Это не идеальная ситуация. Мне придётся использовать свой второй двигатель текущего сезона вновь. На нём я уже проехал шесть этапов. Это не последняя модель двигателя.

В Италии трасса, которая требует максимальную скорость и оптимальную работу двигателя. Что касается использования нового двигателя с штрафом, то, на мой взгляд, санкции мало что бы изменили. Мы в любом случае стартуем с конца решётки. Я не знаю, почему не было принято такое решение», — цитирует Кубицу FormulaSpy.