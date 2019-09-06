Сайнс не понимает, почему в трансляции в Спа его показывали лишь 15 секунд

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший в очередной раз возмутился тем, что при показе Формулы-1 его игнорируют. По мнению испанца, его недостаточно часто показывали во время Гран-при Бельгии. Сайнс подсчитал, что он находился в фокусе камер лишь в течение 15 секунд.

«Я не понимаю этого. Но я знаю, что наша команда и спонсоры недовольны такой ситуацией», — приводит слова Сайнса GrandPX.News.

Ранее известный испанский журналист Антонио Лобато также обвинил режиссёров в игнорировании Сайнса. А после Гран-при Венгрии испанский гонщик саркастически заявил, что его не удивляет такая особенность показа Формулы-1.

Сайнс занимает седьмое место в зачёте пилотов, набрав 58 очков.