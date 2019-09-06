Магнуссен не считает, что «Хаас» сможет решить проблему с шинами до конца сезона

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что его команда не сможет решить проблемы с шинами до конца текущего сезона. У «Хааса» в течение всего сезона были серьёзные сложности в работе с шинами, об этом говорил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

«Мы начинаем лучше понимать проблему. Но нет быстрого решения. Будем надеяться, что полностью решить этот вопрос удастся в 2020 году с появлением нового болида. Постараемся сделать максимум в текущем сезоне и как-то контролировать ситуацию, чтобы набирать больше очков. Но это нелегко.

Легко сказать, что шины не делают свою работу. Но, скорее, это мы не можем заставить их правильно работать. Существует множество факторов. Есть проблемы и у других команд, все в одинаковой ситуации. Не могу назвать эти шины отличными, но другие команды как-то лучше решают эту проблему. Мы тоже этого добьёмся когда-нибудь, но не сейчас», — цитирует Магнуссена FormulaSpy.