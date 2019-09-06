Албон: надеюсь, после этапа в Бельгии ко мне не будет особых вопросов

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Италии. Новичок австрийской команды выразил надежду, что многочисленные обгоны в Спа убедили всех в его состоятельности. В Бельгии Албон стартовал с последних мест и финишировал на пятой строчке, что стало лучшим результатом в карьере гонщика.
«Можно сразу заметить, на какой машине едешь. С такими возможностями можно совершать обгоны. Здорово начать с хорошей гонки. Было действительно здорово таким образом провести первый Гран-при. Надеюсь, что теперь ко мне не будет особых вопросов.
Трасса в Италии, наверное, не будет для нас самой удобной. Но надеюсь, что старт рядом с первыми позициями поможет нам. Посмотрим.
Я жду с нетерпением уик-энд. Будет очень интересно принять участие в квалификации», — приводит слова Албона Autosport.
- 6 сентября 2019
-
17:06
-
16:02
-
15:04
-
14:21
-
14:10
-
13:44
-
13:35
-
12:41
-
12:06
-
11:31
-
10:32
-
09:15
-
09:00
-
01:05
-
00:00
- 5 сентября 2019
-
23:42
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
20:31
-
19:20
-
19:16
-
17:36
-
16:04
-
15:35
-
15:28
-
14:51
-
14:20
-
14:20
-
13:43
-
13:27
-
12:34
-
11:48
-
10:49
-
10:30