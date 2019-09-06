Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: взвешивание и дуэль взглядов. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Албон: надеюсь, после этапа в Бельгии ко мне не будет особых вопросов

Албон: надеюсь, после этапа в Бельгии ко мне не будет особых вопросов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Италии. Новичок австрийской команды выразил надежду, что многочисленные обгоны в Спа убедили всех в его состоятельности. В Бельгии Албон стартовал с последних мест и финишировал на пятой строчке, что стало лучшим результатом в карьере гонщика.

«Можно сразу заметить, на какой машине едешь. С такими возможностями можно совершать обгоны. Здорово начать с хорошей гонки. Было действительно здорово таким образом провести первый Гран-при. Надеюсь, что теперь ко мне не будет особых вопросов.

Трасса в Италии, наверное, не будет для нас самой удобной. Но надеюсь, что старт рядом с первыми позициями поможет нам. Посмотрим.

Я жду с нетерпением уик-энд. Будет очень интересно принять участие в квалификации», — приводит слова Албона Autosport.

Квят — о выступлении Албона в Бельгии: почему вы называете это хорошим началом?
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент