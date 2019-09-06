Албон: надеюсь, после этапа в Бельгии ко мне не будет особых вопросов

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Италии. Новичок австрийской команды выразил надежду, что многочисленные обгоны в Спа убедили всех в его состоятельности. В Бельгии Албон стартовал с последних мест и финишировал на пятой строчке, что стало лучшим результатом в карьере гонщика.

«Можно сразу заметить, на какой машине едешь. С такими возможностями можно совершать обгоны. Здорово начать с хорошей гонки. Было действительно здорово таким образом провести первый Гран-при. Надеюсь, что теперь ко мне не будет особых вопросов.

Трасса в Италии, наверное, не будет для нас самой удобной. Но надеюсь, что старт рядом с первыми позициями поможет нам. Посмотрим.

Я жду с нетерпением уик-энд. Будет очень интересно принять участие в квалификации», — приводит слова Албона Autosport.