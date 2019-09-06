Представлен специальный дизайн шлема Квята для Гран-при Италии

Компания Jens Munser Designs, специализирующаяся на разработке дизайна для гоночных шлемов, опубликовала первые изображения специального дизайна шлема российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята. В шлеме с такой раскраской Квят проведёт Гран-при Италии Формулы-1. Эта страна имеет для россиянина особое значение, так как он долгое время жил в Италии, а кроме того, выступает за итальянскую команду «Торо Россо» после возвращения из другого коллектива с Апеннин — «Феррари».



В специальной раскраске доминирует красный цвет, к которому добавлены белая и зелёная полоса, что в сумме создаёт флаг Италии.

Посмотреть все фотографии обновлённого дизайна шлема Даниила Квята можно в твиттер-аккаунте Jens Munser Designs.