Айлотт выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Мазепин — 3-й, Шумахер — 9-й

На автодроме в Монце завершилась квалификация итальянского этапа Формулы-2. По её итогам поул завоевал Каллум Айлотт. Второе место досталось Чжоу Гуаньюйю, тройку лучших замкнул Никита Мазепин. Лидер общего зачёта Ник де Врис показал четвёртое время. Мик Шумахер примет старт в гонке с девятой позиции.

Квалификация в Италии стала первым полноценным выездом пилотов Формулы-2 на трассу (за исключением свободной практики) после гибели Антуана Юбера в минувший уик-энд.

Формула-2. Италия. Квалификация

1. Каллум Айлотт (Sauber Junior Team by Charouz)

2. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing)

3. Никита Мазепин (ART)

4. Ник де Врис (ART)

5. Сержио Сетте Камара (DAMS)

6. Нобухару Мацусита (Carlin)

7. Николас Латифи (DAMS)

8. Джордан Кинг (MP Motorsport)

9. Мик Шумахер (Prema)

10. Луи Делетраз (Carlin)