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Лундгор выиграл квалификацию Формулы-3 в Монце, Шварцман — третий

Лундгор выиграл квалификацию Формулы-3 в Монце, Шварцман — третий
Авто / Младшие серии 0

Датский гонщик Кристиан Лундгор показал быстрейший результат в квалификации предпоследнего этапа сезона-2019 Формулы-3 в Монце. Российский гонщик программ «СМП Рейсинг» и «Феррари» Роберт Шварцман, лидирующий в общем зачёте чемпионата, показал третий результат. Вокруг Шварцмана расположились два его напарника и конкурента в общем зачёте — Маркус Армстронг и Джехан Дарувала. А вот четвёртый претендент на титул Юри Випс стал только 15-м.

Интересно, что квалификация была остановлена досрочно красными флагами менее чем за четыре минуты до конца. Это было сделано по причинам безопасности: слишком много гонщиков медленно ехало на задней прямой перед «Параболикой», в то время как другие пилоты проходили быстрые круги.

Формула-3. Монца. Квалификация

1. Кристиан Лундгор — 1:38.834
2. Маркус Армстронг — 1:39.037
3. Роберт Шварцман — 1:39.037
4. Джехан Дарувала — 1:39.055
5. Лирим Цендели — 1:39.177
6. Теппей Натори — 1:39.303
7. Макс Фьютрелл — 1:39.307
8. Ричард Версхор — 1:39.312
9. Нико Кари — 1:39.343
10. Джорджио Каррара — 1:39.344.
...14. Педро Пике — 1:39.511
15. Юри Випс — 1:39.645.

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