Квят: машина ведёт себя довольно хорошо, достойная пятница

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Италии Формулы-1. Квят показал шестой результат в первой сессии и занял десятое место во второй.



«Я думаю, что у нас была достойная пятница. Мы сумели проехать много кругов. Мы оказались способны выполнить наш план работы, а машина ведёт себя довольно хорошо. Думаю, мы можем постараться всё оптимизировать перед субботой и посмотреть, сумеем ли мы выжать из автомобиля больше. В целом я удовлетворён тем, как всё сегодня прошло. Так что необходимо хорошо поработать вечером, чтобы продолжить улучшать машину», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».