Албон: у меня есть хорошие идеи относительно того, что нужно изменить

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от итогов свободных практик Гран-при Италии, подчеркнув, что он уже понимает, какие изменения ему необходимо внести перед днём квалификации.

«Сегодня мы видели несколько аварий, эта трасса в дождевых условиях может быть очень скользко, особенно с учётом того, что вода с деревьев стекает на трек. Условия были разными, мы начинали день медленно, но прибавляли в уверенности на протяжении всего дня. Подобные условия ожидаются и в воскресенье, именно потому каждый пытался проехать несколько кругов в дождь.

Сегодня быстрые серии давались лучше, чем длинные. Но у меня есть хорошие идеи относительно того, что мне нужно изменить. Конечно, при таком низком уровне прижимной силы сложно вносить коррективы, но в целом ощущения были неплохими. Посмотрим, что принесёт завтрашний день", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».