Марко: новый мотор «Хонды» заметно лучше

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что новая спецификация силовой установки «Хонды» дала заметную прибавку.

«Новый двигатель „Хонды“ заметно лучше. Обновлённый мотор такой, как и обещали. Крыло, которое мы оценивали, выглядело хорошо, так что мы удовлетворены выступлениями в Монце. Что касается уик-энда, то „Феррари“ будет опережать нас в квалификации, но в гонке их преимущество не будет таким заметным, как в Спа», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, впервые новую силовую установку «Хонды» «Ред Булл» опробовал в Бельгии. На этапе в Спа штраф за замену силовой установки получил Александер Албон. На Гран-при Италии штраф за замену двигателя получит Макс Ферстаппен, который будет стартовать с последнего ряда.