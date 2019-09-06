Хэмилтон: мы ближе к «Феррари», чем в Спа

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен итогами свободных практик Гран-при Италии, отметив, что в Монце машины немецкой команды сократили отставание от соперников из «Феррари».

«Тренировка из-за погодных условий была сегодня немного сложной. Дождь — всегда риск и этот риск никогда не окупается, потому что реальные выводы сделать сложно. Так что в первой сессии мы работали не так уж и много.

В ходе второй практики трасса большую часть времени была сухой, так что всё сложилось лучше. Как и ожидалось, «Феррари» очень быстры на прямых, но наш гоночный темп силён. Похоже, что наш темп на одном круге ближе к «Феррари», чем это было в Спа. Сейчас нам нужно проанализировать данные и посмотреть, в чём я смогу прибавить. Также необходимо внести коррективы в настройки, чтобы выжать максимум из болида. Гонка будет непростой, но мы ближе к «Феррари»", — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».