Марко уверен, что Ферстаппен поборется за подиум на Гран-при Италии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уверен, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену будет по силам побороться за подиум на Гран-при Италии, даже невзирая на старт с последнего ряда стартовой решётки.

«Преимущество Макса очевидно. Если погода будет дождливой, он может стартовать с пит-лейн. Но даже в условиях сухой трассы верю, что Ферстаппен сможет побороться за подиум, если первый круг пройдёт удачно. Лично я полагаю, что подиум возможен при любых раскладах», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, пока ожидается, что Макс Ферстаппен будет стартовать на Гран-при Италии с последнего ряда стартовой решётки. В Монце голландец получил новую спецификацию силовой установки «Хонды».