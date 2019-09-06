Леклер: «Феррари» ещё не там, где была в Спа

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ход и итоги пятничных тренировок Гран-при Италии Формулы-1.



«Было особенное чувство — впервые выступать в Монце на „Феррари“. Я мог видеть, как тифози поддерживают на трибунах, когда я пилотировал, так что просто потрясающе быть здесь. День прошёл довольно хорошо. Пусть и приятно быть быстрейшим, я не думаю, что у нас уже есть реальная картина — из-за сложных условий, с которыми мы сегодня столкнулись на трассе.



В первой практике мы были очень конкурентоспособны, особенно на промежуточных шинах, что позитивно. Однако времена на круге во второй практике не совсем репрезентативны, нам нужно продолжать работать, чтобы понять, где мы можем отыграть время. Наши конкуренты быстры, и нам ещё предстоит увидеть их полный потенциал. Ощущения от машины были хорошими. В плане гоночного темпа мы ещё не там, где были в Спа. По квалификационному темпу нам ещё тоже есть над чем поработать», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».