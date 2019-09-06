Райкконен: нужно дождаться завтрашнего дня, чтобы понять, где мы находимся
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии.
«Первая свободная практика началась не лучшим образом из-за аварии. Но, честно говоря, мы не потеряли драгоценного времени, так как сложные погодные условия не давали по-настоящему работать ни одной из команд. То же самое повторилось и во второй сессии. Машина была хороша, нам удалось показать хорошее время, но нужно дождаться завтрашнего дня, чтобы понять, где мы находимся», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
Видео аварии Кими Райкконена можно посмотреть на официальном канале Формулы-1 в «Инстаграме».
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