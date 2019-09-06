Шварцмана поразили странные условия в квалификации Формулы-3 в Монце

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал третий результат в квалификации этапа Формулы-3 в Монце и тот факт, что серия была прервана за четыре минуты до конца из соображений безопасности, когда гонщики сформировали настоящую «пробку» перед финальным поворотом.



«Очень странная квалификация. Знал, что будут трудности с трафиком, что никто не захочет отдавать место для слипстрима. Но что из пяти быстрых кругов проеду один, да и тот еле-еле… Это очень странно. И слава богу, что мы проехали хотя бы этот круг и стартуем впереди. Иначе я бы стартовал очень далеко. В любом случае, я немного расстроен, потому что мне так и не дали вкатиться, почувствовать машину. Не было ни одного сектора, на котором я бы валил на полную катушку, чтобы мне никто не мешал. Но результат неплохой, стартуем с третьего места. Завтра очень важная гонка. Нужно хорошо стартовать, постараться приехать на подиум и набрать как можно больше очков», — заявил Шварцман.

Лундгор выиграл квалификацию Формулы-3 в Монце, Шварцман — третий