Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: не думаю, что мы пожертвуем одной машиной ради другой в квалификации

Леклер: не думаю, что мы пожертвуем одной машиной ради другой в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команда не планирует использовать слипстрим от одной из машин в ходе квалификации. По словам Леклера, команда не должна жертвовать одной машиной ради другой.

«Нужно поговорить с командой, но не думаю, что мы пожертвуем одной машиной ради другой. Постараемся как можно лучше сделать свою работу и посмотрим, что из этого получится. Не думаю, что у нас есть преимущество, поскольку «Мерседес» был очень быстр, особенно во второй тренировке. Думаю, завтра они будут очень хороши.

Что до гоночного темпа, то мы медленнее, чем были в Бельгии. По квалификационному темпу мы также потеряли. Нам нужно понять причины и хорошо поработать в субботу», — приводит слова Шарля Леклера Crash.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент