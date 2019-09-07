Леклер: не думаю, что мы пожертвуем одной машиной ради другой в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команда не планирует использовать слипстрим от одной из машин в ходе квалификации. По словам Леклера, команда не должна жертвовать одной машиной ради другой.



«Нужно поговорить с командой, но не думаю, что мы пожертвуем одной машиной ради другой. Постараемся как можно лучше сделать свою работу и посмотрим, что из этого получится. Не думаю, что у нас есть преимущество, поскольку «Мерседес» был очень быстр, особенно во второй тренировке. Думаю, завтра они будут очень хороши.



Что до гоночного темпа, то мы медленнее, чем были в Бельгии. По квалификационному темпу мы также потеряли. Нам нужно понять причины и хорошо поработать в субботу», — приводит слова Шарля Леклера Crash.