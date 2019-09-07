Болид Формулы-3 перевернулся в воздухе три раза и улетел за ограждение трассы
Во время первой гонки этапа Формулы-3 в Италии произошла очень зрелищная авария — на последних кругах гонки гонщик Campos Алекс Перони выехал за пределы трассы в «Параболике» и наскочил на «бублик», который расположен за пределами трассы и призван ограничивать попытки пилотов пользоваться преимуществом более широкой траектории.
Болид, наскочив на этот поребрик, подскочил в воздух на несколько метров и после нескольких кульбитов упал на ограждение. По счастливому стечению обстоятельств, пилот не пострадал и самостоятельно покинул болид, после чего был отправлен на обследование в медицинский центр.
Посмотреть видеозапись аварии Алекса Перони можно в твиттер-аккаунте F1i.
Победу в гонке одержал россиянин Роберт Шварцман.
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