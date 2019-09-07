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ФИА отказалась от высоких поребриков после аварии в Формуле-3

ФИА отказалась от высоких поребриков после аварии в Формуле-3
Авто / Формула-1 0

ФИА приняла решение отказаться от высоких поребриков после аварии пилота Формулы-3 Алекса Перони, сообщает GPToday.

Напомним, Перони был доставлен в больницу для прохождения обязательных медицинских тестов после серьезной аварии, в которую попал во время субботней гонки в Монце. Инцидент случился в «Параболике».

«Алекс находится в медицинском центре округа. Похоже, он в порядке. Он отправлен в госпиталь для прохождения обязательных медицинских тестов», — приводит слова руководителя Campos Racing Адриана Кампоса GPToday.

Гонку выиграл Роберт Шварцман, который привез первое место Prema за машиной безопасности.

Команды сразу выступили с просьбами убрать высокие поребрики, на что ФИА незамедлительно отреагировала соответствующими подготовительными работами.

Посмотреть видеозапись аварии Алекса Перони можно в твиттер-аккаунте F1i.

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