ФИА отказалась от высоких поребриков после аварии в Формуле-3

ФИА приняла решение отказаться от высоких поребриков после аварии пилота Формулы-3 Алекса Перони, сообщает GPToday.
Напомним, Перони был доставлен в больницу для прохождения обязательных медицинских тестов после серьезной аварии, в которую попал во время субботней гонки в Монце. Инцидент случился в «Параболике».
«Алекс находится в медицинском центре округа. Похоже, он в порядке. Он отправлен в госпиталь для прохождения обязательных медицинских тестов», — приводит слова руководителя Campos Racing Адриана Кампоса GPToday.
Гонку выиграл Роберт Шварцман, который привез первое место Prema за машиной безопасности.
Команды сразу выступили с просьбами убрать высокие поребрики, на что ФИА незамедлительно отреагировала соответствующими подготовительными работами.
Посмотреть видеозапись аварии Алекса Перони можно в твиттер-аккаунте F1i.
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