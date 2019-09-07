Феттель — лучший в третьей тренировке Гран-при Италии, Квят — 10-й

На автодроме в Монце завершилась третья тренировка Гран-при Италии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул пилот «Мерседеа» Валттери Боттас. Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался четвёртым, показав идентичное время с Боттасом.
Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по команде Пьер Гасли показал 13-й результат.
Формула-1. Гран-при Италии. Третья тренировка
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.20,294
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,032
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,109
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,109
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,270
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,301
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,458
8. Александер Албон («Ред Булл») — +0,533
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,587
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +0,651
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,655
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,709
13. Пьер Гасли («Торо Россо») — +0,779
14. Ландо Норрис («Макларен») — +0,998
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,031
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,042
17. Ромен Грожан («Хаас») — +1,327
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,498
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,080
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,464.
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