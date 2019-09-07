Феттель — лучший в третьей тренировке Гран-при Италии, Квят — 10-й

На автодроме в Монце завершилась третья тренировка Гран-при Италии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул пилот «Мерседеа» Валттери Боттас. Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался четвёртым, показав идентичное время с Боттасом.



Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по команде Пьер Гасли показал 13-й результат.



Формула-1. Гран-при Италии. Третья тренировка



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.20,294

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,032

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,109

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,109

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,270

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,301

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,458

8. Александер Албон («Ред Булл») — +0,533

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,587

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +0,651

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,655

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,709

13. Пьер Гасли («Торо Россо») — +0,779

14. Ландо Норрис («Макларен») — +0,998

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,031

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,042

17. Ромен Грожан («Хаас») — +1,327

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,498

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,080

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,464.