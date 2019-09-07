Шварцман: после трудной квалификации мы провели очень хорошую гонку

Пилот команды Формулы-3 Prema Роберт Шварцман прокомментировал свою победу на первой гонке этапа в Италии.
«После трудной квалификации мы провели очень хорошую гонку, настрой был боевой. Мы знали, что в Монце можно обгонять, поэтому задача была – ехать спокойно и обгонять всех, кого сможем. Что мы и сделали – к середине гонки я стал уже вторым, сразу за однокомандником. На рестарте я опасался, что могут возникнуть какие-то риски, но все прошло хорошо. После двух кругов, когда появилась возможность использовать DRS, я подъехал к Маркусу Армстронгу. Он решил пропустить меня, чтобы, видимо, держаться в слип-стриме позади моей машины и самому воспользоваться DRS. И я очень доволен, что машина позволяла держаться на дистанции, достаточной чтобы он не мог меня атаковать.
Под конец гонки из-за аварии на трассе появился сейфти-кар. Слава богу, пилот той машины, Александр Перони не пострадал, ведь авария была серьезной. Я очень рад, что при старте с восьмого места мне удалось выиграть и мы набрали очень важные для чемпионата очки. Завтра у нас еще одна гонка, и важно так же хорошо стартовать и набрать как можно больше очков», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.
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