Квят: разница между «Хондой» и остальными минимальна

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подчеркнул, что «Хонде» удалось добиться большого прогресса и до минимума сократить отставание от двигателей других производителей.



«Если между «Хондой» и другими производителями и есть разница, то она минимальна и её трудно заметить. «Хонда» выполняет отличную работу. Особенно хорошо мы выглядим в гонках, надеемся что в будущем мы сможем прибавить и в квалификациях. Но воскресенье — главный день гоночного уик-энда и в это вопросе «Хонда» смогла добиться очень хороших результатов», — приводит слова Даниила Квята Sports Mole.



Напомним, «Хонда» на прошедший на прошлой неделе этап Формулы-1 Гран-при Бельгии привезла новую, четвёртую спецификацию двигателя.