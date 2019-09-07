Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: разница между «Хондой» и остальными минимальна

Квят: разница между «Хондой» и остальными минимальна
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подчеркнул, что «Хонде» удалось добиться большого прогресса и до минимума сократить отставание от двигателей других производителей.

«Если между «Хондой» и другими производителями и есть разница, то она минимальна и её трудно заметить. «Хонда» выполняет отличную работу. Особенно хорошо мы выглядим в гонках, надеемся что в будущем мы сможем прибавить и в квалификациях. Но воскресенье — главный день гоночного уик-энда и в это вопросе «Хонда» смогла добиться очень хороших результатов», — приводит слова Даниила Квята Sports Mole.

Напомним, «Хонда» на прошедший на прошлой неделе этап Формулы-1 Гран-при Бельгии привезла новую, четвёртую спецификацию двигателя.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент