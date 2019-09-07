Стюарды Гран-при Италии расследуют действия гонщиков в конце квалификации

Стюарды Гран-при Италии Формулы-1 решили расследовать произошедшее на прогревочном круге в конце третьего сегмента квалификации. Девять гонщиков, пробившихся в Q3 (все, кроме попавшего в аварию пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена), упорно не хотели ехать первыми и тем самым оставаться без слипстрима. Возглавлявший сначала пелотон Нико Хюлькенберг даже срезал первый поворот, однако ехавший за ним Лэнс Стролл замедлился, как и все остальные. Только когда гонщики осознали, что могут успеть пойти на быстрый круг, то поехали быстрее, однако это решение было принято слишком поздно. В итоге до клетчатого флага попытки успели начать лишь Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Теперь стюарды проверят, не нарушили ли гонщики правила и не достойны ли они какого-либо штрафа.
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