Гонщик Формулы-3, взлетевший над трассой в Монце, пропустит вторую гонку
Гонщик молодёжной серии Формула-3 Алекс Перони и не выйдет на старт второй гонки этапа в Монце. Перони стал участником зрелищной, но при этом очень опасной аварии во время первой гонки. Его болид подпрыгнул на бордюре в последнем повороте и взлетел высоко над трассой, несколько раз перевернувшись в воздухе и затем упав на бордюры. К счастью, Перони самостоятельно покинул болид. Тем не менее гонщик не избежал некоторых травм: у него диагностировано сотрясение мозга и трещина в одном из рёбер.
Пресс-служба Формулы-3 подтвердила, что в целях предосторожности Алекс не примет участие во второй гонке этапа. Теоретически гонщик должен быть готов к возвращению за руль на финальном этапе сезона Формулы-3 в Сочи.
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