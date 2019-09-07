Вольф: это было хуже, чем в младших сериях. Все выглядели как идиоты

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Италии Формулы-1. По его словам, упустив возможность проехать решающую попытку в погоне за слипстримом, все выглядели идиотами.

«Вы наблюдаете за Формулой-1 около 35 лет, видели когда-нибудь что-нибудь подобное? Это было хуже, чем в младших сериях. Проблема заключалась в том, что все хотели получить слипстрим и никто не хотел выезжать первым. После все выглядели как идиоты», — приводит слова Вольфа BBC.

Перед решающей попыткой квалификации Гран-при Италии пилоты долгое время пропускали друг друга вперёд в надежде на слипстрим, в результате на быстрый круг успели пойти лишь Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Монегаск к тому моменту и так занимал первое место.

В итоге поул достался Шарлю Леклеру из «Феррари».