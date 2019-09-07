Баттон выступит на этапе DTM в Хоккенхайме

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон объявил, что примет участие в финальном этапе сезона-2019 серии DTM на «Хоккенхаймринге». Баттон выступит за рулём Honda NSX: «Хонда», равно как её соперники по японской туринговой серии Super GT «Ниссан» и «Лексус», выставят по одному автомобилю. В случае с «Хондой» за руль сядет именно Баттон.
«Во время карьеры гонщика я всегда восхищался различными формами автоспорта топ-уровня, и моим планом после Формулы-1 всегда было искать новые возможности и вызовы в различных категориях. И я рад объявить, что получил ещё одну такую возможность благодаря „Хонде“, GTA и DTM и приму участие в двух финальных гонках DTM в Хоккенхайме в составе своей команды Kunimitsu. „Ниссан“ и „Лексус“ тоже выставят по машину, что сделает и так высокую конкуренцию в чемпионате ещё более жёсткой. Не могу дождаться этого опыта! Кто приедет меня поддержать?» — написал Баттон в своём инстаграм-аккаунте.
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