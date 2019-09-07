Хюлькенберг вызван к стюардам за покидание трассы без причины

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг стал первым пилотом, кого вызвали к стюардам Гран-при Италии Формулы-1 в рамках расследования ситуации на прогревочном круге в конце третьего сегмента квалификации. Из-за попытки пропустить кого-то вперёд лишь два гонщика из девяти успели уйти на быстрый круг. Однако в случае с Хюлькенбергом причиной вызова стал его поступок в самом начале прогревочного круга, когда пилот «Рено» решил срезать первый поворот, хотя не имел для этого оснований.



«Мы все искали аэродинамический мешок, ведь если ты едешь сам по себе, то теряешь время на прямых и уже не можешь его отыграть. Поэтому мы и оказались в такой ситуации. Конечно, это было немного… да, глупо и странно. Вот что происходит, когда каждый начинает замедляться и никто не хочет быть первым», — прокомментировал ситуацию в интервью BBC Хюлькенберг.