Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Конкурент Шварцмана Армстронг потерял второе место в первой гонке в Монце

Конкурент Шварцмана Армстронг потерял второе место в первой гонке в Монце
Авто / Младшие серии 0

Конкурент российского гонщика Роберта Шварцмана в общем зачёте Формулы-3 Маркус Армстронг оштрафован после финиша первой гонки в Монце. Стюарды этапа установили, что во время первого режима машины безопасности пилот «Према» ехал быстрее, чем это допускала временная дельта. В соответствии с регламентом Армстронг был ошрафован прибавкой к его результату двадцати секунд. Это отбросило Маркуса со второй финишной позиции на 21-ю.

Таким образом Армстронг лишился 18 очков, которые он набрал в первой гонке. Теперь в общем зачёте Маркус проигрывает Шварцману 60 очков и сохраняет только теоретические шансы на чемпионский титул. В то же время Джехан Дарувала, переместившись в протоколе гонки на второе место, теперь уступает россиянину не 35 очков, а 32.

Формула-3. Общий зачёт.

1. Роберт Шварцман — 179 очков
2. Джехан Дарувала — 147
3. Юри Випс — 122
4. Маркус Армстронг — 119.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент