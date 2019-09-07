Конкурент Шварцмана Армстронг потерял второе место в первой гонке в Монце

Конкурент российского гонщика Роберта Шварцмана в общем зачёте Формулы-3 Маркус Армстронг оштрафован после финиша первой гонки в Монце. Стюарды этапа установили, что во время первого режима машины безопасности пилот «Према» ехал быстрее, чем это допускала временная дельта. В соответствии с регламентом Армстронг был ошрафован прибавкой к его результату двадцати секунд. Это отбросило Маркуса со второй финишной позиции на 21-ю.
Таким образом Армстронг лишился 18 очков, которые он набрал в первой гонке. Теперь в общем зачёте Маркус проигрывает Шварцману 60 очков и сохраняет только теоретические шансы на чемпионский титул. В то же время Джехан Дарувала, переместившись в протоколе гонки на второе место, теперь уступает россиянину не 35 очков, а 32.
Формула-3. Общий зачёт.
1. Роберт Шварцман — 179 очков
2. Джехан Дарувала — 147
3. Юри Випс — 122
4. Маркус Армстронг — 119.
- 7 сентября 2019
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:19
-
16:37
-
15:39
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:36
-
13:08
-
12:18
-
11:42
-
10:21
-
10:00
-
09:15
-
01:21
-
01:01
- 6 сентября 2019
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
22:55
-
21:51
-
21:23
-
20:55
-
20:29