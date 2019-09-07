Конкурент Шварцмана Армстронг потерял второе место в первой гонке в Монце

Конкурент российского гонщика Роберта Шварцмана в общем зачёте Формулы-3 Маркус Армстронг оштрафован после финиша первой гонки в Монце. Стюарды этапа установили, что во время первого режима машины безопасности пилот «Према» ехал быстрее, чем это допускала временная дельта. В соответствии с регламентом Армстронг был ошрафован прибавкой к его результату двадцати секунд. Это отбросило Маркуса со второй финишной позиции на 21-ю.



Таким образом Армстронг лишился 18 очков, которые он набрал в первой гонке. Теперь в общем зачёте Маркус проигрывает Шварцману 60 очков и сохраняет только теоретические шансы на чемпионский титул. В то же время Джехан Дарувала, переместившись в протоколе гонки на второе место, теперь уступает россиянину не 35 очков, а 32.



Формула-3. Общий зачёт.



1. Роберт Шварцман — 179 очков

2. Джехан Дарувала — 147

3. Юри Випс — 122

4. Маркус Армстронг — 119.