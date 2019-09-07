Хэмилтон — о фарсе в конце квалификации: в «Феррари» всё точно рассчитали

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон возложил ответственность за хаос на трассе в конце третьего сегмента квалификации на «Феррари». По словам британца, в «Скудерии» всё верно рассчитали и сумели сберечь поул.

«В „Феррари“ всё точно рассчитали. Это была интересная тактика — получить промежуточный поул, а потом сделать так, чтобы другие ничего не успели. На круге выезда из боксов ситуация была опасной для всех нас, всегда есть пилоты, которые замедляются, ты не знаешь, кто рядом с тобой. Это опасная ситуация, хотя в то же время и интересная.

Мы отстаём от «Феррари» на прямых, и нам было важно воспользоваться слипстримом, думаю, это было важно и другим. Как бы то ни было, должен быть благодарен, что буду стартовать с первого ряда. Нас будет ждать битва с «Феррари»", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.