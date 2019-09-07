Албон: уверен, по телевизору всё это выглядело глупо

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от скандального финала квалификации Гран-при Италии, отметив, что всё случившееся выглядело глупо.

«Уверен, по телевизору всё выглядело глупо, те же чувства я испытывал в болиде. Мы даже не показали время на круге. Очевидно, что все проблемы начались с манёвра машины „Рено“. После этого всё связалось в целый клубок проблем», — приводит слова Албона BBC.

Неред решающей попыткой пилоты долгое время пропускали друг друга вперёд в надежде на слипстрим, в результате на быстрый круг успели пойти лишь Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Монегаск к тому моменту и так занимал первое место. Что касается Александера Албона, то он в Италии примет старт с восьмой позиции.