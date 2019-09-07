Хорнер обвинил Хюлькенберга в провоцировании ситуации в конце квалификации

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию в гонке квалификации Гран-при Италии, когда гонщики до последнего пропускали друг друга вперёд и в итоге только Шарль Леклер и Карлос Сайнс успели уйти на быстрый круг.



«Вы когда-нибудь видели что-то такое? Это недостойно даже молодёжных серий. Проблема в том, что каждый пытается получить слипстрим, это игра нервов: кто выедет первым. А затем тот, кто выехал первым, думает ещё сильнее снизить скорость.



Проехать снаружи шиканы вне трассы — это просто уровень молодёжных серий. А потом все просто выглядели как идиоты. Хюлькенберг срезал шикану, а остальные машины снизили скорость. Это недостойно Формулы-1. „Рено“, который проехал прямо, вызвал все проблемы, потому что никто не хочет быть впереди. Очевидно, он сделал это специально. И это привело к общему „факапу“. Гоночный директор должен изучить это. Это было просто немного глупо», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.