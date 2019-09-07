Феттель: «Макларен» и «Рено» блокировали меня

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, подчеркнув, что в ходе последних минут квалификации ему на трассе мешали болиды «Макларена» и «Рено».
«Я пытался прорваться, но там были „Макларен“ и „Рено“, они блокировали мне дорогу. Нам, как и многим другим, не удалось проехать вторую попытку. В ходе первой попытки я ехал сам, но этого не должно было повториться на втором круге. Как бы то ни было, время сессии истекло и я даже не смог его начать. Не могу быть довольным, это не то, что мы планировали.
В обгоне Леклера не было смысла. Он в любом случае должен был быть впереди. В целом машина хороша, у меня получился неплохой круг, просто у меня не было слипстрима. В этом и есть разница между сегодняшним поулом и его отсутствием", — приводит слова немца BBC.
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