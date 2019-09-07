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Леклер опроверг предположения, что хаос в квалификации спровоцировала «Феррари»

Леклер опроверг предположения, что хаос в квалификации спровоцировала «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал предположения, что его команда могла каким-то образом поспособствовать хаосу в конце третьего сегмента квалификации Гран-при Италии, так как к этому моменту именно монегаск занимал первое место.

«Определённо, это не было сделано намеренно с нашей стороны. Очевидно, что у нас есть ещё и Себ, который был способен завоевать поул-позишен. Очевидно, мы не хотели жертвовать одной машиной ради поула с другой.

Было сложно. Определённо, я считаю, что такие ситуации, как во втором повороте, не должны происходить. Две машины ехали бок о бок на скорости 20 км/ч, а мы не могли их обогнать. Думаю, большинство пилотов позади хотело обогнать, но не имело возможности.

У нас был план, что на первой попытке Себ создаст слипстрим для меня, а на второй — я ему. По факту я выехал впереди него, а потом возник беспорядок после первого и второго поворотов, „Макларен“ и „Рено“ остановились в середине трассы, и нам некуда было ехать. Себ обогнал меня в этом беспорядке, потому что мы были в курсе, что времени мало, а затем я оставался позади Себа до последней прямой, где услышал, что могу обогнать Себа. Так что я обогнал его, но затем у меня не было времени, чтобы начать круг», — приводит слова Леклера Crash.

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