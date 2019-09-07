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Самая странная концовка квалификации в истории Формулы-1. Видео фарса

Самая странная концовка квалификации в истории Формулы-1. Видео фарса
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись последних полутора минут третьего сегмента квалификации Гран-при Италии в Монце. Эта квалификация войдёт в историю чемпионата мира как самая странная: в попытке пропустить коллег вперёд и получить столь важный в Монце слипстрим семь гонщков из девяти просто не успели завершить прогревочный круг до окончания времени сегмента.

На быстрые круги успели пойти лишь испанец Карлос Сайнс из «Макларена» и монегаск Шарль Леклер из «Феррари». На данный момент не исключено, что участвовавшие в фарсе на прогревочном круге пилоты могут быть наказаны стюардами Гран-при Италии.

Посмотреть видеозапись концовки квалификации Гран-при Италии можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

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