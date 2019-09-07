Самая странная концовка квалификации в истории Формулы-1. Видео фарса

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись последних полутора минут третьего сегмента квалификации Гран-при Италии в Монце. Эта квалификация войдёт в историю чемпионата мира как самая странная: в попытке пропустить коллег вперёд и получить столь важный в Монце слипстрим семь гонщков из девяти просто не успели завершить прогревочный круг до окончания времени сегмента.



На быстрые круги успели пойти лишь испанец Карлос Сайнс из «Макларена» и монегаск Шарль Леклер из «Феррари». На данный момент не исключено, что участвовавшие в фарсе на прогревочном круге пилоты могут быть наказаны стюардами Гран-при Италии.

Посмотреть видеозапись концовки квалификации Гран-при Италии можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

7 пилотов из 9 не успели на быстрый круг! Фарс вместо квалификации в Монце Попытка получить «слипстрим» сыграла злую шутку с гонщиками, а Леклер завоевал поул-позицию Гран-при Италии досрочно! Квят — 13-й.

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