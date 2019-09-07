В «Хонде» рассказали, почему мотор на машине Ферстаппена потерял мощность
Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Тойухаре Танабе прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в ходе квалификации Гран-при Италии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напомним, мотор на машине голландца потерял мощность и он вернулся в боксы. Впрочем, это никак не скажется на его стартовой позиции, так как из-за замены силовой установки Макс и без того стартует с последнего ряда.
«Макс слишком сильно заехал на бордюр. Силовая установка начала работать с большими оборотами и в результате включился режим безопасности, к этому же подключилась и защитная система ФИА, это привело к снижению мощности мотора», — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, в минувшей гонке Макс Ферстаппен не добрался до финиша.
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