Квят: мы не следовали плану, который согласовали до квалификации

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Италии Формулы-1 в Монце. Квят показал 13-й результат, не сумев пробиться в третий сегмент квалификации. Напарник россиянина француз Пьер Гасли занял 15-е место.



«Нет, это не то, чего мы ожидали от этого уик-энда. У нас был темп для борьбы за третий сегмент. Но мы сами отправили себя в очень серьёзный трафик на последнем круге во втором сегменте. К сожалению, мы не следовали плану, который согласовали до квалификации. Мы обсудим, что пошло не так. Я думаю, что в целом у нас здесь конкурентоспособная техника, так что мы постараемся в гонке отыграть то, что не сумели добыть сегодня», — заявил Даниил Квят в видеоинтервью пресс-службе Формулы-1.