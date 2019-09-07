Стюарды вызвали к себе Хюлькенберга, Стролла и Сайнса

Стюарды Гран-при Италии Формулы-1 продолжают расследование действий гонщиков в концовке третьего сегмента квалификации в Монце. Судьи вызвали к себе трёх гонщиков — представителя «Рено» Нико Хюлькенберга, пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла. Им предстоит объяснить, почему на прогревочном круге они ехали слишком медленно, не имея на то причин.



Нико Хюлькенберг срезал первый поворот (за это он был ранее отдельно вызван к стюардам), но ехавший за ним Лэнс Стролл тоже замедлился. Затем канадца опередил Карлос Сайнс, но и он не торопился обгонять немца — в итоге гонщики «Рено» и «Макларена» блокировали ехавших за ними представителей «Феррари» и всех остальных пилотов.



Соответственно, к остальным пилотам, кроме Хюлькенберга, Стролла и Сайнса, у стюардов нет вопросов.