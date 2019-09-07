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Райкконен — про аварию: я заплатил цену за свою ошибку

Райкконен — про аварию: я заплатил цену за свою ошибку
Авто / Формула-1 0

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал собственную ошибку в третьем сегменте квалификации. Райкконен разбил машину в конце первой попытки и таким образом занял по итогам сессии десятое место.

«Я заплатил цену за свою ошибку, которая немного досадна, ведь машина вела себя очень хорошо. У автомобиля много повреждений, так что нам нужно посмотреть, откуда я буду завтра стартовать. Но, возможно, погода поможет, и в переменчивых условиях мы всё ещё можем заработать хороший результат. Определённо, я сделаю максимум возможного, чтобы отыграться в гонке», — приводит слова Райкконена пресс-служба итальянской команды.

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