Райкконен — про аварию: я заплатил цену за свою ошибку
Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал собственную ошибку в третьем сегменте квалификации. Райкконен разбил машину в конце первой попытки и таким образом занял по итогам сессии десятое место.
«Я заплатил цену за свою ошибку, которая немного досадна, ведь машина вела себя очень хорошо. У автомобиля много повреждений, так что нам нужно посмотреть, откуда я буду завтра стартовать. Но, возможно, погода поможет, и в переменчивых условиях мы всё ещё можем заработать хороший результат. Определённо, я сделаю максимум возможного, чтобы отыграться в гонке», — приводит слова Райкконена пресс-служба итальянской команды.
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