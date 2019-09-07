Хэмилтон: пару раз я почти врезался
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, признавшись, что в ходе сессии он несколько раз едва не разбил болид.
«Каждый замедлялся и блокировал дорогу, так что проехать было нельзя. Было довольно опасно. Пару раз я почти врезался, пытаясь посторониться, а парни впереди меня тормозили, пока другие обгоняли меня.
Была пара ребят, которые всех сдерживали. Возможно, стоило продлить сессию или сделать что-то еще. Не уверен, как мы можем это исправить в будущем. Было бы хорошо выехать пораньше и проехать чистый круг», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Италии Хэмилтон занял второе место. С поула будет стартовать гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Самая странная концовка квалификации в истории Формулы-1. Видео фарса
- 7 сентября 2019
-
21:57
-
21:50
-
21:36
-
21:05
-
20:49
-
20:16
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:19
-
16:37
-
15:39
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:36
-
13:08
-
12:18
-
11:42
-
10:21
Партнерский контент