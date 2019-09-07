Хэмилтон: пару раз я почти врезался

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, признавшись, что в ходе сессии он несколько раз едва не разбил болид.

«Каждый замедлялся и блокировал дорогу, так что проехать было нельзя. Было довольно опасно. Пару раз я почти врезался, пытаясь посторониться, а парни впереди меня тормозили, пока другие обгоняли меня.



Была пара ребят, которые всех сдерживали. Возможно, стоило продлить сессию или сделать что-то еще. Не уверен, как мы можем это исправить в будущем. Было бы хорошо выехать пораньше и проехать чистый круг», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Италии Хэмилтон занял второе место. С поула будет стартовать гонщик «Феррари» Шарль Леклер.