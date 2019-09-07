В «Торо Россо» надеются повторить в Монце результат Гран-при Бельгии

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, выразив надежду, что в Монце команда выступит так же успешно, как в Бельгии. Напомним, в Спа обе машины «Торо Россо» финишировали в топ-10.

«Условия на трассе были совершенно другими по сравнению с теми, что были вчера. Так что нам пришлось изменить настройки и рассчитывать, что уровень конкурентоспособности, продемонстрированный вчера, сохранится. Мы внесли несколько изменений, чтобы машине было легче адаптироваться к трассе. Третья практика показала, что коррективы сработали, машина выглядела хорошо. Знали, что пробиться в третий сегмент будет непросто, но было видно, что это возможно.

Мы прошли во второй сегмент, и всё шло неплохо. Но затем отклонились от плана в попытке помочь Даниилу пробиться в третий сегмент. Это не сработало, и мы закончили сессию с тринадцатым и пятнадцатым результатами. Мы немного разочарованы. Пьер мог опередить Норриса, но ему предстоит старт с конца стартовой решётки. Позитив в том, что машина показывает хороший темп на длинных сериях, так что, будем надеяться, нам удастся повторить сильный результат Гран-при Бельгии", — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».