Гасли: после аварии Перони становится понятно, зачем нужна «гало»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился мнением об аварии, в которую сегодня, 7 сентября, попал в Италии гонщик Формулы-3 Алекс Перони. Гонщик в концовке заезда налетел на высокий поребрик, после чего его болид поднялся в воздух и пролетел порядка 100 метров. Видеоповтор показал, что система «гало» спасла Перони, в противном случае он бы влетел в ограждение головой. Спортсмен не получил серьёзных повреждений, отделавшись сотрясением.
«Я видел эту большую аварию. Она была шокирующей. Я не видел то, как это всё началось, но я видел полёт болида. Затем мне объяснили, что там произошло. Это действительно было ужасно, я рад, что Перони в порядке после такого. Определённо, нужно вносить изменения, чтобы подобного не случалось.
Должен сказать, что я никогда не был фанатом «гало». Но после такого становится понятно, зачем нужна такая защита. Мы никогда не узнаем, как бы всё сложилось без гало, но я даже не хочу представлять», — цитирует Гасли FormulaSpy.
- 7 сентября 2019
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