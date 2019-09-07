Райкконена оштрафуют на пять мест после аварии во время квалификации ГП Италии
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен будет наказан пятью позициями на старте Гран-при Италии. Решение о наказании было вынесено в связи с необходимостью замены коробки передач на болиде после аварии, в которую попал финский гонщик во время квалификации в Монце.
Райкконен врезался в «Параболике» во время заключительного сегмента квалификации. После аварии появился красный флаг, из-за чего многие пилоты так и не смогли попробовать улучшить своё время.
Райкконен в квалификации показал 10-й результат, но из-за наказания будет стартовать лишь 15-м.
«Я заплатил цену за мою ошибку, жаль, машина вела себя отлично. Болид получил большие повреждения, посмотрим, что удастся сделать до завтра», — сказал Райкконен.
Аварии Переса и Райкконена и развороты других гонщиков на практике ГП Италии
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