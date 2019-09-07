Райкконена оштрафуют на пять мест после аварии во время квалификации ГП Италии

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен будет наказан пятью позициями на старте Гран-при Италии. Решение о наказании было вынесено в связи с необходимостью замены коробки передач на болиде после аварии, в которую попал финский гонщик во время квалификации в Монце.

Райкконен врезался в «Параболике» во время заключительного сегмента квалификации. После аварии появился красный флаг, из-за чего многие пилоты так и не смогли попробовать улучшить своё время.

Райкконен в квалификации показал 10-й результат, но из-за наказания будет стартовать лишь 15-м.

«Я заплатил цену за мою ошибку, жаль, машина вела себя отлично. Болид получил большие повреждения, посмотрим, что удастся сделать до завтра», — сказал Райкконен.