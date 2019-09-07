Исаакян — о квалификации Гран-при Италии: не надо винить пилотов

Пилот программы SMP Racing Матевос Исаакян прокомментировал странную концовку квалификации Гран-при Италии Формулы-1, когда лишь два гонщика из девяти успели уйти на быстрый круг, потому что пилоты до последнего пропускали друг друга вперёд и невольно блокировали едущих позади.



«Очень смешная ситуация, хотя в целом можно понять пилотов. Слипстрим в Монце даёт как минимум 3-4 десятые секунды, а зная, насколько все были близки в прошлых заездах, это был бы однозначный проигрыш квалификации. Винить пилотов в этом смысла не вижу, а вот командам, которые позволили этот фарс, надо будет обдумать их стратегию и то, насколько пилоты свободны в поиске идеального места», — заявил Исаакян в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Самая странная концовка квалификации в истории Формулы-1. Видео фарса