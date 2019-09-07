Стало известно, почему Боттасу вернули время в квалификации Гран-при Италии

Получила объяснение ситуация в третьем сегменте квалификации Гран-при Италии. Сессия была прервана красными флагами после аварии Кими Райкконена, и сначала время пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса не было засчитано, так как он пересёк финишную черту уже после появления красного флага. Однако во время паузы в сессии финну вернули время и он занял третье место. Эту позицию он так и сохранил на фоне фарса в концовке сессии, когда почти никто из пилотов не успел пойти на второй быстрый круг.
По информации Motorsport, возвращение результата Боттаса вызвано тем, что пусть он и проехал финишную черту уже после получения сигнализации о красном флаге, но официально сессия была остановлена на несколько мгновений позднее — а к этому моменту болид Валттери уже пересёк черту. Официально сессия останавливается в момент, когда сообщение о красном флаге появляется в системе оповещений ФИА — и в данном случае сообщение вышло после окончания круга Боттаса.
- 7 сентября 2019
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