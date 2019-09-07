Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Стало известно, почему Боттасу вернули время в квалификации Гран-при Италии

Стало известно, почему Боттасу вернули время в квалификации Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Получила объяснение ситуация в третьем сегменте квалификации Гран-при Италии. Сессия была прервана красными флагами после аварии Кими Райкконена, и сначала время пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса не было засчитано, так как он пересёк финишную черту уже после появления красного флага. Однако во время паузы в сессии финну вернули время и он занял третье место. Эту позицию он так и сохранил на фоне фарса в концовке сессии, когда почти никто из пилотов не успел пойти на второй быстрый круг.

По информации Motorsport, возвращение результата Боттаса вызвано тем, что пусть он и проехал финишную черту уже после получения сигнализации о красном флаге, но официально сессия была остановлена на несколько мгновений позднее — а к этому моменту болид Валттери уже пересёк черту. Официально сессия останавливается в момент, когда сообщение о красном флаге появляется в системе оповещений ФИА — и в данном случае сообщение вышло после окончания круга Боттаса.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент