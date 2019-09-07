Черевань стал чемпионом в классе «Туринг-Лайт» СМП РСКГ

Первые гонки финала Российской серии кольцевых гонок в Сочи поставили точки в одних классах и сохранили интригу в других, сообщает пресс-служба СМП РСКГ. В сумме первый день оказался богатым на события, за которыми с главной трибуны «Сочи Автодрома» следили пять тысяч человек.



В классе «Туринг» по результатам квалификации, прошедшей накануне, лучшим стало трио пилотов LUKOIL Racing Team. В гонке Иван Лукашевич на Hyundai i30 N лидировал от старта до финиша, попутно показав лучший круг, а вот Алексей Дудукало (Audi RS3) из тактических соображений пропустил вперед Андрея Масленникова (Cupra TCR). Клим Гаврилов на Audi RS3 LMS команды Carville Racing всю гонку провел на четвёртой позиции, тогда как за последнее место в топ-5 развернулась нешуточная борьба. В итоге ее выиграл Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N, «ТАИФ Моторспорт»). Такой порядок финиша определил главных претендентов на титул, который завтра должны разыграть Дмитрий Брагин и Клим Гаврилов. Кирилл Ладыгин теоретически сохраняет шанс на победу в сезоне, однако старт с восьмого места делает его сугубо математическим.



В «Супер-продакшене» чистая борьба была только в тройке лидеров, которую сформировали победитель Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing) и призеры Андрей Петухов (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) и Юрий Борисенко (LADA Granta, «Автопродукт Матч ТВ SMP Racing»). Поскольку Кубок России досрочно завоевал Андрей Петухов, завтрашняя гонка ответит на вопрос, как распределятся оставшиеся места на итоговом подиуме: Владислав Незванкин все еще имеет шанс отобрать у Вадима Антипова вторую позицию.



Гонка класса «Туринг-Лайт» запомнилась вспыхнувшим мотором на Ravon Nexia Айдара Нуриева, а также столкновением Романа Голикова Volkswagen Polo, «Академия ралли») и Родиона Шушакова (Peugeot 208, S-logistic), которое позволило Ефиму Гантмахеру (Ravon Nexia, Ravon Racing Team) выйти на второе место – и под конец даже приблизиться к лидирующему Артему Кабакову (Volkswagen Polo, B-Tuning) – и бронзой Владимира Удаленкова (Peugeot 208, S-logistic), который еще в 2014 году стал первым пилотом, попавшим в серьезную аварию на только открытом «Сочи Автодроме». И всё это не помешало Владимиру Череваню спокойно финишировать на шестом месте и стать недосягаемым для соперников в борьбе за титул.



Заезд класса S1600 выдался относительно спокойным – хотя досадный сход Владимира Шешенина (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT) из-за поломки сцепления на первом круге и исключил его из претендентов на высокие места по итогам сезона. Зато его сокомандник Михаил Митяев был неудержим, тогда как Борис Шульмейстер (Hyundai Solaris, Microbor AG Team) на последнем круге смог обогнать Василия Кораблева (Kia Rio, AKHMAT Racing Team) в борьбе за второе место. А Павел Кузьминов, приехавший в Сочи лидером турнира, стал только девятым и переместился на вторую строчку зачета – хотя от нового фаворита, Михаила Митяева, его отделяет всего два очка, при этом его отрыв от Бориса Шульмейстера составляет всего три очка.