«Пирелли» представила 18-дюймовые шины для Формулы-1

Шинный монополист Формулы-1 компания «Пирелли» представила новые 18-дюймовые шины для «Королевских гонок». Презентация состоялась в Монце перед гонкой Формулы-2. В следующем году новые шины будут использоваться в Формуле-2, а для Формулы-1 в ближайшее время начнутся тестовые испытания.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-2.

Участие в презентации принял бывший пилот Формулы-1 Жан Алези. Он проехал на болиде Формулы-2 с новыми шинами один круг.

«Этот опыт был удивительным. Было здорово продемонстрировать итальянской публике, как машина Формулы-2 будет выглядеть в 2020 году с новыми 18-дюймовыми шинами. Я получил удовольствие от этого мероприятия. Мне было приятно выйти на трассу, на которой я дважды завоёвывал поул-позишен», — цитирует Алези пресс-служба Формулы-2.