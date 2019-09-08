Ферстаппен рассчитывает на дождь во время Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал подготовку к Гран-при Италии. Из-за штрафа Ферстаппен будет стартовать с последних позиций.

«Квалификация пошла не по плану. Я хотел посмотреть, насколько мы конкурентоспособны в первом сегменте квалификации, хоть и предстоит стартовать с последних мест из-за штрафа. Но во время второго поворота я почувствовал падение мощности, поэтому было решено прервать заезд.

Я не беспокоюсь за двигатель перед завтрашней гонкой, ведь у нас не было проблем раньше. Похоже, что обновления хорошо работают. Такой вывод можно сделать из нашего времени в третьей практике.

В случае сухой погоды завтра будет очень тяжело, ведь лидеры смогут быстро оторваться на первых кругах. Вокруг нас будет много конкурентов. На такой трассе, где не так много поворотов, сложно сокращать отставание. Но, если трасса будет влажной, можно будет попытаться пробиться вперёд. Дождь даст нам больше шансов. Но даже при сухой погоде у нас будет хорошая машина. Я нацеливаюсь на результат в топ-5», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».