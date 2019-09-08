Опубликован ролик с проблемами Квята в квалификации Гран-при Италии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись проблем российского гонщика Даниила Квята, с которыми он столкнулся по ходу квалификации Гран-при Италии в Монце.
На прогревочном круге Квят был вынужден бороться с пилотами Феррари Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем, а во время прохождения Даниилом быстрого круга один из болидов вылетел за пределы трассы, создав задымление на пути следования болида россиянина. «Что за беспорядок!» — воскликнул Квят по радио при общении с инженерами своей команды.
Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" Формулы-1.
В попытке пропустить коллег вперёд и получить столь важный в Монце слипстрим семь гонщков из девяти просто не успели завершить прогревочный круг до окончания времени сегмента.
На быстрые круги успели пойти лишь испанец Карлос Сайнс из «Макларена» и монегаск Шарль Леклер из «Феррари». На данный момент не исключено, что участвовавшие в фарсе на прогревочном круге пилоты могут быть наказаны стюардами Гран-при Италии.
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