Леклер выиграл Гран-при Италии, Квят сошёл

На трассе в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота — Боттаса. Однако пилоты «Мерседеса» так и не сумели успешно атаковать представителя «Феррари».
Себастьян Феттель по ходу гонки допустил ошибку, его развернуло, а при возвращении на трассу Феттель чуть не выбил с трассы Лэнса Стролла. Феттеля наказали «стоп-энд-гоу», и в итоге он финишировал только 13-м.
Российский гонщик Даниил Квят сошёл с трассы из-за отказа двигателя, когда шёл на шестой позиции. Его напарник Пьер Гасли финишировал 11-м.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199
4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165
6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл
19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл
20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошёл.
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