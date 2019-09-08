«Феррари» готовится предложить Леклеру контракт с повышением зарплаты в три раза
Команда Формулы-1 работает над новым контрактом для Шарля Леклера, утверждает La Gazzetta dello Sport. По неофициальным данным, в нынешнем сезоне гонщик из Монте-Карло зарабатывает 2 млн евро, а в 2020 году эта сумма должна возрасти до 3. Однако появились сведения, что «Феррари» готовится предложить Леклеру новое соглашение, по которому его зарплата увеличится уже до 9 млн долларов — не считая бонусов за победы в гонках или завоевание чемпионского титула.
Леклер выиграл две последние гонки нынешнего сезона — Гран-при Бельгии и Гран-при Италии.
Считается, что напарник Леклера Себастьян Феттель ежегодно зарабатывает по своему контракту, рассчитанному до конца сезона-2020, около 30 млн евро.
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