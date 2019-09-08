Леклер опередил Феттеля в личном зачёте на 13 очков, «Рено» обошёл «Торо Россо»

В Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Эта победа позволила Леклеру опередить Себастьяна Феттеля в личном зачёте в борьбе за 4-е место. Лидерство в чемпионате удерживает Льюис Хэмилтон, его преимущество над Боттасом составляет 63 очка.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 284 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 221 очко

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185 очков

4. Шарль Леклер («Феррари») — 182 очка

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 169 очков

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 65 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков

8. Даниэль Риккардо («Рено») — 34 очка

9. Александер Албон («Ред Булл») — 34 очка

10. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 31 очко

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 27 очков

14. Ландо Норрис («Макларен» — 25 очков

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3 очка

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 504 очка

2. «Феррари» — 351 очко

3. «Ред Булл» — 266 очков

4. «Макларен» — 83 очка

5. «Рено» — 65 очков

6. «Торо Россо» — 51 очко

7. «Рейсинг Пойнт» — 46 очков

8. «Альфа Ромео» — 34 очка

9. «Хаас» — 26 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.