Леклер опередил Феттеля в личном зачёте на 13 очков, «Рено» обошёл «Торо Россо»

В Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Эта победа позволила Леклеру опередить Себастьяна Феттеля в личном зачёте в борьбе за 4-е место. Лидерство в чемпионате удерживает Льюис Хэмилтон, его преимущество над Боттасом составляет 63 очка.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 284 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 221 очко
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185 очков
4. Шарль Леклер («Феррари») — 182 очка
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 169 очков
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 65 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков
8. Даниэль Риккардо («Рено») — 34 очка
9. Александер Албон («Ред Булл») — 34 очка
10. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 31 очко
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 27 очков
14. Ландо Норрис («Макларен» — 25 очков
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3 очка
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 504 очка
2. «Феррари» — 351 очко
3. «Ред Булл» — 266 очков
4. «Макларен» — 83 очка
5. «Рено» — 65 очков
6. «Торо Россо» — 51 очко
7. «Рейсинг Пойнт» — 46 очков
8. «Альфа Ромео» — 34 очка
9. «Хаас» — 26 очков
10. «Уильямс» — 1 очко.
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